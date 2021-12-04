Глава МВФ предрекла угрозу мировой экономике из-за «омикрона»

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса «Омикрон» может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на онлайн-форуме Reuters Next 3 декабря.

«Новый штамм, который распространяется очень быстро, может поколебать нашу уверенность, и мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального экономического роста», — заявила она.

Георгиева добавила, что в сложившихся условиях США должны бросить все силы на борьбу с инфляцией, что для других стран не обязательно.