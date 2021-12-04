Швеция и Дания решили прекратить использование вакцины Moderna для определенных возрастных групп

CentralAsia (CA) - Некоторые европейские страны, такие как Швеция и Дания, решили прекратить использование вакцины Moderna COVID-19 для определенных возрастных групп из-за риска воспаления сердца. Об этом сообщается в видеорепортаже Arirang News.

Швеция прекратила вводить вакцину Moderna COVID-19 молодым людям, в частности тем, кто моложе 30 лет.

Согласно заявлению шведских чиновников здравоохранения, причина связана с риском сердечного воспаления, такого как миокардит и перикардит.

Перикардит - это воспаление внешней оболочки сердца, а миокардит - воспаление сердечных мышц.

Представители здравоохранения Швеции добавили, что эти побочные эффекты можно наблюдать редко, но они прекратят вводить вакцину Moderna в качестве меры предосторожности, до тех пор, пока не появятся новые данные.

С аналогичными опасениями по поводу побочных эффектов, Дания решила не вводить Moderna никому моложе 18 лет.

Норвегия еще не приняла собственное решение по поводу вакцины Moderna, но призвала молодых людей до 30 лет делать прививку от Pfizer.