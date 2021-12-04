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COVID-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года, - ученые

CentralAsia (CA) -  Британские ученые, специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) определили срок пандемии коронавируса. По их мнению, COVID-19 будет представлять опасность минимум до 2026 года. Свои выводы они представили в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«SARS-CoV-2 по-прежнему представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет», — говорится в заявлении.

При этом специалисты подчеркивают, что данные сроки могут увеличится в том случае, если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и общемировому сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективны.

В заявлении также отмечается, что в течение 5-10 лет, весьма вероятно, потребуется поддерживать коллективный иммунитет с помощью вакцин и бустеров, а также использовать другие меры (тестирование, вентиляция, изоляция больных и прочее) для контроля распространения заболевания.

Также ученые указали, что в Великобритании, по сравнению с другими странами Европы, ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась благодаря вакцинации населения страны.

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