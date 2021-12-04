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«Аэрофлот» подарил родившемуся в направлявшемся в Наманган самолете ребенку пожизненный бесплатный перелет

CentralAsia (UZ) -  Мальчику, родившемуся на борту самолета, подарили бессрочную золотую карту «Аэрофлот Бонус», сообщили в пресс-службе компании.

Администрация российской авиакомпании «Аэрофлот» приняла решение подарить ребенку, который преждевременно родился на борту их самолета, вечную золотую карту «Аэрофлот бонус».

Об этом сообщает еженедельный информационный дайджест этой авиакомпании.

Речь идет о ребенке, который родился в самолете, летевшем рейсом из Санкт-Петербурга в Наманган. Когда роды начались, командир судна запросил посадку в ближайшем аэропорту. Бортпроводники успешно справились с акушерскими обязанностями, осложнений не было, и в областной перинатальный центр Нижнего Новгорода отправилась уже молодая мама с ребенком на руках.

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