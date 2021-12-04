Стоимость биткоина упала до $42 тыс. впервые за два месяца

CentralAsia (CA) - Сегодня ночью, 4 декабря, произошло падение рынка криптовалюты приблизительно на 20%. Об этом передает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Что касается биткоина, то его цена составила 42 тысячи долларов. В то же время, общая капитализация рынка снизилась на 16%, достигнув 2 трлн долларов.

Еще в 12:03 по ташкентскому времени биткоин стоил 47,25 тысячи долларов. Исходя из данных, курс криптовалюты опустился до $47,6.

Другие электронные валюты также не остались в стороне: Ethereum подешевел на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов; Litecoin на 24,96%, до 153,2 долларов, а Monero на 18,76%, до 195,9 долларов.

Месяц назад цена биткоина обновила исторический рекорд и впервые превысила 68 тысяч долларов.