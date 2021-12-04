Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении экспортного бренда Турции, теперь турецкая продукция будет выпускаться под наименованием Türkiye. Соответствующий документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

В документе отмечается, что данное решение является «очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны». Новое название нацелено на подтверждение добросовестности турецких экспортеров. При этом подчеркивается, что термин Türkiye полноценно отражает культуру и ценности турецкого народа.

Теперь продукция из Турция будет поставляться в другие страны под единым брендом «Made in Türkiye» вместо «Made in Turkey». Термин Türkiye будет также применяться в переписке с иностранными государствами и организациями.

Ранее сообщалось, что турецкая лира обесценилась до рекордных значений. 3 декабря курс валюты упал до 13,89 за один доллар.