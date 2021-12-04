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Омикрон-штамм мог получить часть генетического материала от вируса, вызывающего простуду - ученые

CentralAsia (CA) -  Во время мутации омикрон-штамм COVID-19 мог получить часть генетического материала от другого вируса, вызывающего простуду. К этому выводу пришли специалисты из компании nference, пишет The Washington Post.

По словам экспертов nference, новая мутация могла произойти в организме, инфицированном одновременно SARS-CoV-2 (новый коронавирус COVID-19) и коронавирусом человека HCoV-229E (Human coronavirus 229E), который может вызвать простуду.

Один из исследователей предположил, что омикрон-штамм может обладать большей трансмиссивностью (передаваемостью), но более низкой вирулентностью (способностью вызывать болезнь), чем другие варианты коронавируса.

Соавтор исследования Венки Сундарараджан отметил, что «омикрон», получив фрагмент HCoV-229E, мог стать «более человечным». Ученый предположил, что это позволит омикрон-штамму избежать реакций со стороны иммунной системы.

В конце ноября британские ученые сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса — «омикрон» — в ЮАР и Ботсване.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что данные предварительных исследований омикрон-штамма показали повышенный риск повторного заражения. Однако пока данных недостаточно, чтобы говорить о большей опасности «омикрона» по сравнению с дельта-штаммом, отметили в ВОЗ. Специалисты также пока не подтвердили более тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом.

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