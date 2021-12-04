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В Монголии за сутки выявлен 318 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлен 318 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 384 тыс. 404.

Из них 162 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 155 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 897 пациента находятся в легком, 2 тыс. 391 — в тяжелом, 391 — в критическом и 89 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 940.

Коронавирус в Монголии
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