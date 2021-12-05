В Монголии за сутки выявлено 327 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 384 731.

Из новых случаев 171 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 153 были выявлены в регионах страны, а также 3 завозных случая, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 727 пациента находятся в легком, 2 тыс. 303 — в тяжелом, 527 — в критическом и 89 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 943.

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