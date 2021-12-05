Количество погибших при извержении вулкана в Индонезии увеличилось до 13

CentralAsia (CA) - Число погибших при извержении вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява увеличилось до 13. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По словам представителя властей, еще 98 человек получили ранения, 902 жителя были эвакуированы. Он также заявил, что из 13 погибших двое были опознаны.

Ранее сообщалось о том, что при извержении вулкана в Индонезии погиб один человек. Видеозапись с места катастрофы была опубликована в сети. Также уточнялось, что в результате извержения одну из дорог перекрыло раскаленным вулканическим пеплом. Мост в этом районе полностью уничтожен.