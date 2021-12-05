Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила дату переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили российские СМИ.

Американская сторона подтвердила, что разговор пройдет 7 декабря. Звонок пройдет по защищенной линии видеосвязи. В ходе него Байден намерен выразить обеспокоенность «военной активностью России» на границе с Украиной.

Ранее информацию о планируемом разговоре сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что Байден заявит Путину о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой.

Путин и Байден лично встречались 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов.