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Грузовик, перевозивший пиротехнику, загорелся в Казахстане (видео)

CentralAsia (KZ) -  Грузовик марки DAF, перевозивший пиротехнику, загорелся на севере Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар произошел в Бурабайском районе в 21:26 по местному времени на 212-м километре автодороги «Нур-Султан – Щучинск».

Огонь полностью уничтожил полуприцеп с грузом. При этом, кабина не пострадала, добавили в департаменте по ЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Движение на участке трассы было перекрыто на некоторое время.

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