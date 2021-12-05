В Турции прошли массовые выступления с требованием отставки Эрдогана

CentralAsia (CA) - В городе Мерсин на юге Турции прошел многотысячный митинг с требованием отставки президента страны Тайипа Эрдогана на фоне рекордного падения курса лиры.

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал к объединению турецких граждан, в том числе тех, которые в прошлом голосовали за действующего президента.

Milletin Sesi dedik, milletimizi Mersin’de dinledik. Ülkemizin dört bir yanında acı çeken herkes bu kürsüye çıkacak. Saray bu çığlığı duyacak! #MilletinSesiMersinde pic.twitter.com/IMI2M9sEpx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 4, 2021

"Для того чтобы выиграли все, мы пойдем на выборы и возле урн для голосования свергнем эту диктатуру. Я вам даю слово", — заявил оппозиционер.

В свою очередь, Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Сиирте на юго-востоке страны, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции.

Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.

Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.

К этому привело решение Центробанка Турции от 18 ноября снизить учетную ставку с 16 до 15 процентов. Эрдоган выступил с телеобращением и высказался за новое сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.

Лидеры основных оппозиционных партий обвинили президента в некомпетентности и призвали провести досрочное голосование. Эрдоган отверг эту инициативу, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.