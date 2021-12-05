МИД Китая обвинил США в развязывании войны в мире

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Китая опубликовало доклад под названием «Состояние демократии в США», где обвинило Америку в том, что государство, прикрываясь идеалами демократии, развязывает войны в мире, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«США, несмотря на структурные недостатки и проблемы своей демократической системы, заявили о себе как о «модели демократии». Они непрерывно вмешивались во внутренние дела других стран и вели войны под прикрытием «демократии», создавая потрясения и гуманитарные катастрофы в регионах мира», — сказано в докладе.

В китайском МИДе считают, что измерять различные политические системы одним критерием или рассматривать разные политические системы с одной точки зрения неверно.

США организуют Саммит за демократию с 9 по10 декабря. На него приглашены 110 стран и территорий, но Китай и Россия не в их числе. При этом Тайвань, чью независимость Китай не признает, числится в списке приглашенных стран.

Послы России и Китая в США раскритиковали идею саммита. По их мнению, подобный саммит — «продукт времен холодной войны» и способствует усилению конфронтации в мире. Послы призвали «сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других». В совместном обращении послы России и Китая заявили, что «насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «междусобойчиком». «Американцы сами решали, кого приглашать на этот свой междусобойчик, кого — нет», — указал Лавров. По его словам, то, что Вашингтон пытается узурпировать право определять, какая страна является демократической, а какая нет — «просто цинично».