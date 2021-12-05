В Великобритании ужесточили правила въезда в страну из-за нового штамма COVID

CentralAsia (CA) - С 4 утра 7 декабря все въезжающие в Великобританию старше 12 лет должны будут предоставлять результаты отрицательного ПЦР или LFD-теста (тест, проведенный методом иммунохроматографического анализа), сообщили в британском правительстве. Тесты должны быть сделаны до отъезда в Британию.

Днем ранее, с 6 декабря Нигерия будет добавлена в «красный список» стран для путешествий. То есть для всех, кто был в Нигерии в течение последних десяти дней, будет введен запрет на въезд. Запрет не касается граждан Великобритании и Ирландии, сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в Twitter. Британцы и ирландцы смогут вернуться в страну, но должны будут находиться на карантине в назначенном месте.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новые ограничения нужны, чтобы замедлить распространение нового омикрон-штамма в Великобритании, пока ученые будут выяснять его способность распространяться и эффективность вакцин, пишет Reuters. По данным британского Агентства по безопасности в области здравоохранения, общее число подтвержденных случаев заболевания омикрон-штаммом в стране — 160.

Омикрон-штамм коронавируса впервые появился 11 ноября в Южной Африке. Британские ученые сообщили, что новый штамм может быть опаснее предыдущих из-за скорости распространения. ВОЗ признала омикрон угрозой, из-за подозрений, что существующие вакцины могут быть малоэффективны против этого штамма. Также в организации заявили, что переболевшие коронавирусом имеют повышенный шанс заразиться омикроном. Великобритания закрыла авиасообщение с южноафриканскими странами после того, как в стране выявили два случая заражения омикрон-штаммом.