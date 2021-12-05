Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 12 штатах США

CentralAsia (CA) - В США выявлено не менее 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Опасная вариация COVID-19 после Калифорнии выявлена еще в 11 штатах: Колорадо, Гавайи, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания и Юта.

В ряде случаев переносчиками инфекции стали прибывшие из стран Южной Африки, тогда как некоторые из заболевших вовсе не совершали путешествий в недавнем прошлом.

Как сообщают американские СМИ, ни в одном из случаев заражения «Омикроном» в США не потребовалась госпитализация, болезнь протекает без осложнений.

Между тем врачи рекомендуют не забывать, что инфекции коронавируса приводят к осложнениям постепенно.

Представители Департамента здравоохранения Нью-Йорка, где выявлено 8 случаев заражения «Омикроном», сообщили, что заболевшие не совершали поездок в недавнем прошлом, что сигнализирует о распространении инфекции в обществе.