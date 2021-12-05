Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 12 штатах США  

- Азия и мир, общество
- 20:30, 05 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - В США выявлено не менее 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Опасная вариация COVID-19 после Калифорнии выявлена еще в 11 штатах: Колорадо, Гавайи, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания и Юта.
В ряде случаев переносчиками инфекции стали прибывшие из стран Южной Африки, тогда как некоторые из заболевших вовсе не совершали путешествий в недавнем прошлом.
Как сообщают американские СМИ, ни в одном из случаев заражения «Омикроном» в США не потребовалась госпитализация, болезнь протекает без осложнений.
Между тем врачи рекомендуют не забывать, что инфекции коронавируса приводят к осложнениям постепенно.
Представители Департамента здравоохранения Нью-Йорка, где выявлено 8 случаев заражения «Омикроном», сообщили, что заболевшие не совершали поездок в недавнем прошлом, что сигнализирует о распространении инфекции в обществе.