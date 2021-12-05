Саудовская Аравия изменила условия для паломничества из-за омикрон-штамма

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия изменила условия совершения малого паломничества (умры) в связи с распространением штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом сообщает Аль-Джазира.

По данным издания, для совершения умры паломники должны быть вакцинированы двухкомпонентной вакциной против COVID-19, одобренной в королевстве. Паломники, которые были вакцинированы вакцинами, одобренными ВОЗ, но не включенными в список лекарственных средств королевства, должны пройти трехдневный карантин и сдать отрицательный тест ПЦР через 48 часов после изоляции.

По решению властей Саудовской Аравии, срок пребывания паломников в королевстве увеличен до 30 дней. Ранее иностранцам разрешалось оставаться в стране в течение 10 дней во время совершения небольшого паломничества. Также отмечается, что паломничество в умру разрешено только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Отмечается, что введение новых условий для паломников, прибывающих из-за рубежа, связано с тем, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Однако министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джалаиль заявил, что «королевство продолжит следить за развитием ситуации в мире», и призвал всех паломников «соблюдать меры безопасности и ограничительные правила».