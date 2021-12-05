Президент Узбекистана отбыл с государственным визитом в Нур-Султан

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 5 декабря отбыл с государственным визитом в город Нур-Султан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы углубления политического диалога и укрепления торгово-экономического сотрудничества, прежде всего продвижения проектов кооперации в различных отраслях экономики, развития транспортно-логистического потенциала, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.

По итогам визита планируется подписание солидного пакета двусторонних документов.

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