В Грузии прошла многотысячная акция протеста против «ковид-паспортов»

CentralAsia (CA) - В центре Тбилиси 5 декабря прошла акция против введения системы "зеленых паспортов" о ковид-статусе человека, в которой приняли участие несколько тысяч граждан Грузии.

Участники акции считают введение новой системы "дискриминацией и принуждением к вакцинации" и планируют и дальше продолжать протесты, пока власти не упразднят ковид-паспорта, - сообщили местные СМИ.

"Ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии такая система начала действовать с 1 декабря. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.

По словам организатора акции Звиада Томарадзе, собравшиеся не допустят установления в стране «ковид-террора».

«Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны отменить систему ковид-паспортов», - сказал Томарадзе.