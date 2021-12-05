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В Казахстане стартовала запись на платную вакцинацию Pfizer

CentralAsia (KZ) -  В Алматы стартовала запись на платную вакцинацию препаратом Comirnaty от компании Pfizer. Об этом сообщается на сайте городского управления общественного здоровья РК.

"По разъяснению Минздрава, все желающие, не входящие в категорию получателей бесплатной вакцины Comirnaty компании Pfizer - дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины - могут получить данную вакцину на платной основе", - говорится в объявлении.

"На сегодняшний день в указанных выше ПМСП ведется запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна", - подчеркнули в ведомстве.

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