Монгольская делегация посетила храм Махабодхи в Бихаре

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация, находящаяся с поездкой в ​​Индию, посетила всемирно известный храм Махабодхи в Бихарской Гайе и совершила молитвы.

В беседе с ANI председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав сказал: «Я рад находиться здесь, в этом благоприятном месте. Мы, монголы, считаем Индию своим духовным соседом. Наше стратегическое партнерство поступательно развивается на основе исторических, культурных и духовных связей. Ее также разделяют демократия, права и свобода человека, поэтому мы доверяем и уважаем Индию».

Монгольский политик также выражает благодарность Индии и надеется, что их культурные, исторические и духовные связи станут прочными повседневными основами.

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность Индии за ее постоянную поддержку и помощь в становлении демократического института и свободной рыночной экономики в Монголии. Я надеюсь, что наша культура, исторические и духовные связи укрепляются изо дня в день», - сказал он.

Импульс также придал делегации окружной судья Абхишек Сингх.

1 декабря вице-президент и председатель Раджья Сабха М. Венкая Найду приветствовал монгольскую делегацию и заверил Индию в приверженности дальнейшему углублению ее стратегического партнерства со страной.

Отметив, что буддизм — это особая связь между Индией и Монголией, Найду выразил мнение, что обе страны разделяют цивилизационные, исторические, духовные и культурные связи.

Найду напомнил об исторических, духовных и культурных связях между двумя странами и заверил, что Индия полностью поддерживает развитие Монголии.

Премьер-министр Нарендра Моди в Монголии в 2015 году и визит президента Монголии в Индию в 2019 году вызвали смену парадигмы в двусторонних отношениях, установив стратегическое партнерство.

Вице-президент также отметил, что буддизм — это особая связь между двумя странами, и чтобы углубить это общее буддийское наследие, Национальная миссия Индии по рукописям взяла на себя печать монгольских рукописей Канджур.

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