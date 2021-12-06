Епископальный священник из Литл-Рока собирает деньги на строительство межконфессионального молитвенного центра в Монголии

CentralAsia (MNG) - Примерно через 15 лет после того, как возглавил движение по строительству Арканзасского молитвенного дома в Литл-Роке, священник епископальной церкви Сьюзан Симс Смит планирует снова собрать средства, на этот раз для строительства аналогичного межконфессионального молитвенного центра в Монголии.
По оценке Симса Смита, потребуется около 1 миллиона долларов.
Изначально она намеревалась начать сбор средств в 2020 году; всемирная пандемия заставила ее отложить свои планы. «Проект все еще в разработке. Covid — единственное, что его помешало», - сказала она.
Достопочтенный Туптен Кутен-ла, оракул тибетского государства и духовный советник Далай-ламы, поделился своим видением новой круглой комнаты для медитации во время посещения Арканзаса в 2016 году по приглашению Симса Смита. Известный как Кутэн-ла, те, кто ищет его руководства, считают его посредником между духовным и человеческим царствами.
По ее словам, местонахождение нового центра не вызывает сомнений. «Он сказал мне, что Дух сказал ему, что ему нужно построить его в Монголии», - сказала она.
«Я спросила его:« Почему Монголия? »- вспоминала она. «Он сказал:« Там глубоко буддийское присутствие, и что есть небольшое межконфессиональное сообщество, и ... чтобы укрепить страну и людей, там должно быть место для тишины и молитвы, которое могло бы приветствовать людей из разных вероисповеданий».
Симс Смит сказала, что через переводчика она сказала Кутен-ла: «Я чувствую, что Дух подталкивает меня помочь вам с вашим проектом».
ПОЕЗДКА В МОНГОЛИЮ
Он пригласил ее поехать в Монголию в 2017 году на празднование своего 60-летия; она была одной из примерно трех десятков его гостей со всего мира.
Он сказал ... «Я хочу, чтобы вы познакомились с людьми. Я хочу, чтобы вы познакомились с людьми. Я хочу, чтобы вы рассказали им об Арканзасском молитвенном доме. Я хочу, чтобы вы показали его фотографии. И я хочу вы должны рассказать им о межконфессиональной работе, которая проводится в Арканзасе, и я хочу, чтобы вы узнали об их культуре и о нуждах», - сказала она.
Она решила поехать в сопровождении мужа и фотографа из Литл-Рока Эми Карпер. Карпер также сделал поразительные снимки пребывания Кутен-ла в Арканзасе.
Изображения будут использованы, чтобы поделиться видением нового межконфессионального центра.
По данным ЦРУ World Factbook, в Монголии, крупнейшей стране Азии, не имеющей выхода к морю, проживает около 3,4 миллиона человек. Около половины — 1,6 миллиона — живут в столице Улан-Баторе и его окрестностях. Чуть более половины всех монголов идентифицируют себя как буддисты: 3% исповедуют ислам, 2,9% — шаманизм и 2,2% — христианство. По данным World Factbook, почти 39% не заявляют о своей религиозной принадлежности.
Когда Монголия была государством-сателлитом Советского Союза, буддистов преследовали.
«Эту страну захватили обвинения. Людей убивали за то, что они были буддистами. Их убивали за то, что они принадлежали к какой-либо религии», - сказала она.
После монгольской демократической революции 1990 года буддизм возродился.
Межконфессиональные усилия могут помочь создать оплот, чтобы предложения «не повторялись и не повторялись снова», - сказала Симс Смит. «Когда вы стабилизируете местных жителей и позволяете им поклоняться по-своему и учите их дружить друг с другом, вы стабилизируете всю демократию», - сказала она.
ОБМЕН С ДОНОРАМИ
По ее словам, с благословения Кутэн-ла Симс Смит начала создавать материалы, которыми можно было поделиться с потенциальными жертвователями.
«Я работала с Эми Карпер и ее сотрудниками, чтобы создать самые великолепные визуальные эффекты, которые вы когда-либо видели, для проекта разработки», - сказала она. Информация была представлена Кутен-ла в конце 2019 года во время его визита в Калифорнию, сказала Симс Смит. По ее словам, это получило его горячую поддержку.
В марте 2020 года она была в Индии, чтобы встретиться с Кутен-ла и помочь организовать поездку по сбору средств в Соединенные Штаты, но ей пришлось сократить поездку из-за быстро развивающейся пандемии.
«Я была там всего две ночи», - сказала она.
С тех пор проект находится в состоянии ожидания. Несмотря на это, взносы начали поступать, сказала она.
«Одна женщина из Литл-Рока пожертвовала 100 000 долларов, чтобы построить это здание в Монголии. А другая семья из Литл-Рока пожертвовала 25 000 долларов, а мы еще даже не начали собирать деньги. Это только от людей, которые слышали об этом», - сказала она.
«Невероятные» образы Карпера помогут продвинуть вперед усилия, сказал Симс Смит. «Она очень, очень талантлива. Она действительно улавливает дух людей и страны, а также суть того, что мы пытаемся сделать», - добавила Симс Смит.
Карпер провела несколько дней с Кутэн-ла и монахами, которые сопровождали его в Арканзас в 2016 году. В Монголии она задокументировала действия Симса Смита и Кутен-ла, запечатлев празднования.
ПРИНЯТЬ ВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИИ
Карпер выразила восхищение восточными религиозными традициями, с которыми она столкнулась. «Западная религия прекрасна, за исключением того, что они забыли тайну и благоприятность многих вещей», - сказала она. «Я люблю благоприятные условия, я люблю неуверенность в Боге, я люблю тайну Бога. Так что без тайны мне как бы скучно.«Обычного» для меня было недостаточно».
Завершив рабочую часть поездки, она отправилась в пустыню Гоби верхом на верблюде и пережила песчаную бурю.
По ее словам, время пустыни было полезным. «Это научило меня важности одиночества», - сказала она.
По словам Карпера, время, проведенное с Кутэн-ла и монахами в Азии, было необычным.
«Это был потрясающий опыт», - сказала она. «Энергия была просто феноменальной».
Впоследствии коронавирус бросил вызов проекту, но Карпер заявила, что полна решимости способствовать его развитию.
«Я не позволю covid войти и все закрыть», - сказала она.
Как христианка, Карпер сказала, что верит, что Бог может приносить радость посреди страданий.
«Вы должны пройти сквозь тьму, чтобы выйти на свет», - сказала она.