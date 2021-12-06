В Монголии отметили годовщину кончины президента Ким Чен Ира, - КНДР

CentralAsia (MNG) - С 17 по 28 ноября в ДР Конго состоялось мемориальное собрание, лекции в Монголии, Уганде и Сенегале, а также кинопоказ в России по случаю 10-й годовщины кончины председателя Ким Чен Ир.

Председатель Монгольского культурного и исследовательского центра Корейской Народно-Демократической Республики сказал, что председатель Ким Чен Ир, который добросовестно продвигал руководство президента Ким Ир Сена, основателя КНДР, сформулировал революционную идею президента как кимильсунство и тщательно применил его к революции и строительству, - передает ЦТАК — государственное информационное агентство КНДР.

На кинопоказе был показан фильм КНДР о визите председателя в Дальневосточный регион Российской Федерации.

Первый вице-председатель и члены Ассоциации дружбы и солидарности Демократической Республики Конго-Корея подчеркнули, что революционная карьера и подвиги председателя Ким Чен Ира продолжают сиять день ото дня, поскольку огромная жизнеспособность ориентированной на чучхе идеологии и теории, разработанной им, продолжает развиваться. все более и более ярко подтверждается реальностью социалистической Кореи, которая достигает процветания под руководством уважаемого генерального секретаря Ким Чен Ына.

Председатель Угандийского национального комитета по изучению идеи чучхе, председатель Угандийского национального исполнительного комитета Панафриканского движения, председатель Ассоциации дружбы Уганда-КНДР и другие политические и общественные деятели Уганды высоко оценили подвиги. Председателя выступил в достижении человеческого дела независимости.

Обращение к уважаемому Генеральному секретарю было принято на мемориальном митинге, состоявшемся в ДР Конго.

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