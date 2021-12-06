Сотрудничество с Индией будет усилено для своевременного ввода монгольского НПЗ в эксплуатацию

CentralAsia (MNG) - 2 декабря в рамках официального визита в Республику Индия спикер Великого Государственного Хурала Г. Занданшатар встретился с министром стали Рам Чандра.

Министр Рам Чандра согласился с мнением о том, что необходимо принять во внимание некоторые последствия пандемии и что необходимо более тесное сотрудничество для продвижения проекта нефтепереработки в соответствии с планом.

Монголия с самого начала уделяла реализации проекта особое внимание. Например, для интенсификации реализации проекта и создания правовой базы Великий Государственный Хурал одобрил законопроект о поддержке развития нефтеперерабатывающего завода в январе 2021 года, а правительство Монголии утвердило Положение о государственной поддержке нефтеперерабатывающего завода в августе 2021 года.

В январе на заводе завершены инженерно-конструкторские работы, начато строительство нетехнологических объектов, представила монгольская сторона в ходе встречи. Кроме того, проект будет направлен на поэтапное решение логистических вопросов и планирует завершить строительство нефтепровода за шесть месяцев до ввода завода в эксплуатацию.

Обе стороны выразили приверженность достижению желаемых результатов путем взаимной поддержки и усилий, поскольку проект имеет большое значение для дальнейшего расширения стратегического партнерства между двумя странами и выведет экономическое сотрудничество на новый уровень.

Монголия импортирует нефтепродукты на 1 миллиард долларов в год. По предварительной оценке, пока деньги остаются в стране, обменный курс стабилизируется, ВВП вырастет более чем на 10 процентов, а доходы государственного и местного бюджетов вырастут на 150 миллионов долларов. Кроме того, помимо развития малого и среднего бизнеса, наряду с созданием нефтеперерабатывающего завода, будет создано 600 рабочих мест.

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