В Монголии за сутки выявлено 139 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 384 870.

Из новых случаев 105 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 34 были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 651 пациента находятся в легком, 2 тыс. 187 — в тяжелом, 514 — в критическом и 97 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 1 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 944.

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