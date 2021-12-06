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Жозе Моуринью надел узбекский чапан и тюбетейку (фото)

CentralAsia (UZ) -  Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью появился в узбекском чапане (национальный халат с вышивкой) с кинжалом в руках.

В таком виде португалец встретил гостей нападающего римского клуба , узбекистанца Эльдора Шомуродова на тренировочной базе, сообщили местные СМИ.

Делегация Узбекистана на днях прибыла на тренировочную базу «Ромы» с целью навестить футболиста. Жозе Моуринью для встречи с делегацией надел национальный костюм Узбекистана. Гости также подарили 58-летнему португальскому наставнику коллекционный узбекский кинжал.

После этого в социальных сетях распространилось фото Моуринью в узбекской одежде с кинжалом в руках. Участники обсуждения и фанаты футбольного клуба оставили комментариях и мемы на узбекскую тематику.

Ранее сообщалось, что узбекский футболист, а ныне нападающий итальянского клуба «Рома» и сборной Узбекистана, Эльдор Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе клуба футболист уже провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

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