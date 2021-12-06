Загрязнение воздуха в Ташкенте достигло рекордного уровня

CentralAsia (UZ) - По данным станции контроля качества воздуха при посольстве США, индекс загрязнения воздуха в Ташкенте по состоянию на 3 декабря на 18:00 стал рекордным - 190.

В некоторых районах города в эти дни вновь наблюдались пыльные бури.

Станция мониторинга посольства США на 5 и 6 декабря прогнозировала загрязнения воздуха в Ташкенте на уровне 150-160.

Индекс качества воздуха в Ташкенте должен быть на уровне 60-70. Однако с 5 часов утра 3 декабря качество воздуха в столице резко снизилось.

В прошлом месяце на Ташкент обрушилась песчаная буря. Пользователи соцсетей сообщали, что от строек в городе поднимается пыль.

На пресс-конференции в Ташкенте 3 декабря глава комитета по экологии республики Азиз Калимбетов сказал, что пыльная буря не связана с большим количеством строек. По его словам, "песок пустыни проникает к нам с порывами ветра".

Чиновник не связал песчаные бури с массовой вырубкой деревьев по всей республике. Однако Калимбетов упомянул, что количество деревьев в городе уменьшилось.

Зеленые насаждения составляют 8% территории Узбекистана. По мировым стандартам, озеленение должно быть на уровне 30%, - сказал Азиз Калимбетов.