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Показатель Covid-19 в Монголии упал на 70 процентов

CentralAsia (MNG) -  Число случаев заражения COVID-19 в Монголии сокращается: в среднем каждый день регистрируется менее 500 новых случаев заражения в результате большого количества вакцинаций. По данным Министерства здравоохранения, количество новых ежедневных случаев Covid-19 снизилось на 70 процентов с пика середины сентября. За минувшие 24 часа в стране выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день охват первой дозой достиг 69,5 процентов, второй дозой – 66,2 процентов и третьей дозой или ревакцинацией вакцины COVID-19 – 23,0 процентов от общей численности населения. По состоянию на 6 декабря в Монголии первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 млн 261 тыс. 533 человека (69,5 %), вторую – 2 млн 153 тыс. 408 (66,2%), третью - 740 тыс. 043 (23,0%).

В понедельник (6 декабря) Монголия сообщила об одной смерти, связанной с COVID-19; самый низкий показатель с 3,4 миллиона человек в стране, подтвердивших свою первую местную передачу в ноябре 2020 года. С начала года появление инфекции Covid-19 снизилось в 4,5 раза.

Кроме того, число активных случаев коронавируса сократилось с 66 тысяч до 10 тысяч.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 384 870 случаев заражения и 1 944 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Монголии
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