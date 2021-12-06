Сколько автомобилей получил Лукашенко в виде взятки? Организация BYPOL опубликовала итоги расследования

CentralAsia (CA) - Организация белорусских силовиков BYPOL выпустила новое расследование относительно того, кто давал взятки президенту Белорусии Александру Лукашенко.

Свое расследование BYPOL сделал на основании данных ГАИ, полученных Киберпартизанами.

«Главный борец с коррупцией одновременно является главным коллекционером в стране авто- и мототехники», – говорится в сюжете.

Согласно расследованию, только за последние пять лет Лукашенко различные физические и юридические лица подарили 31 транспортное средство на 6,18 млн долларов.

«Эти цифры неокончательны и могут отличаться от реальных цен на момент их приобретения. В большую, конечно, сторону», – заявили в BYPOL.

Больше всего транспортных средств Лукашенко на 2,58 млн долларов передал белорусский олигарх Алексей Олексин. На втором месте жена сына экс-президента Кыргызстана Максима Бакиева Айжан Кененбаева. Подарки от нее стоили 1,6 млн долларов. Знаменитую Tesla за 110 тыс. долларов и другие машины на общую сумму 570 тыс. долларов Лукашенко передавал олигарх Николай Воробей.

Также взятку машинами Лукашенко получал от Юрия Чижа, Сергея Тетерина, Александра Круглени, Светланы Коношенко, Анатолия Белова, Дмитрия Баскова и Василия Савина.

Они передавали как новые модели, так и раритетные авто.