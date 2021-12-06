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Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Нур-Султана встретил Шавката Мирзиёева (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева вечером 5 декабря прибыл с государственным визитом в столицу Казахстана город Нур-Султан.

В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Главу государства встретил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Состоялась краткая беседа лидеров, сообщила пресс-служба президента РУз.

Основные мероприятия визита пройдут 6 декабря. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, расширения культурно-гуманитарных обменов. Лидеры также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной политики.

По итогам переговоров намечено подписание более 20 документов.

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