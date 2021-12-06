Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд

CentralAsia (UZ) - В столице Казахстана состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Было подписано 15 соглашений на общую сумму 2 миллиарда долларов США.

По имеющимся данным, в Казахстане действуют 1400 предприятий с участием узбекского капитала. Накануне данного форума в Туркестанской области бизнесмены двух стран также достигли договоренностей на 600 миллионов долларов, сообщает УзА.

В ходе форума представители министерств, ведомств, отраслевых объединений и бизнеса рассказали о перспективах сотрудничества и представили перспективные совместные проекты. Практические аспекты и механизмы государственной поддержки предложенных проектов участники заседаний обсудили переговоров в форматах "G2B" и "B2B".

По итогам форума были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму 5,9 млрд долларов, сообщает министерство.

Заключенные соглашения создадут основу для создания 20-30 тысяч новых рабочих мест в течении ближайших нескольких лет.

По итогам заседания Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан и Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан одобрили основной план действий Узбекско-казахстанского делового совета на 2022 год.