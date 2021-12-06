Премьер-министр Монголии призывает к строительству ГЭС Эгийн-Гол всеми возможными способами

CentralAsia (MNG) - Вопрос создания источников энергии в Монголии с каждым годом становится все более актуальным.

Монголия, желая обрести энергетическую независимость, продолжает готовиться к строительству гидроэлектростанции (ГЭС).

В этом контексте премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай высказал свое мнение о строительстве гидроэлектростанций на реках Эрдэнэбурэн и Эгийн-Гол.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы завершить строительство ГЭС Эрдэнэбурэн и запустить строительству ГЭС Эгийн-Гол», - сказал он.

Эгийн-Гол — река на севере Монголии. Левый приток Сэлэнгэ.

Длина реки составляет около 475 км. Вытекает из озера Хубсугул. Высота истока — 1645,2 м над уровнем моря (высота уреза воды озера Хубсугул). Высота устья — 829 м над ровнем моря.

С октября—ноября до середины—конца апреля река замерзает. Берега реки в верховьях лесисты. В среднем течении Эгийн-Гол дробится на множество рукавов, образуя острова, сильно заросшие ивняком.

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