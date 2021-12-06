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В Узбекистане инспекторы ДПС получат алкотестеры нового образца
Предыстория: В Узбекистане сотрудник ДПС использовал свою шапку вместо алкотестера (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане теперь инспекторы ДПС не будут просить людей дышать на бумагу, Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД Узбекистана.

«Сотрудники ДПС получили новейшие алкотестеры «Алкостоп 8000 C». На данный момент ГУБДД получило всего 150 экземпляров, однако в следующем году их количество увеличиться. Кроме того ДПС получили множество одноразовых насадок»,- говорится в сообщении ГУБДД.

Отмечается, что данный алкотестер будет фиксировать даже минимальную дозу алкоголя, например если он покажет 0,135 мг или выше, то человек будет считаться пьяным. Прибор будет учитывать, если даже человек выпьет квас.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в соцсетях распространилось видео, как сотрудник ДПС использовал в качестве алкотестера собственную шапку, что вызвало бурные обсуждения пользователей.

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