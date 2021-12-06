Афганистан сталкивается с «беспрецедентным» экономическим потрясением без участия женщин и международной помощи, - ООН

CentralAsia (CA) - ВВП Афганистана может сократиться на 20% в течение года, согласно прогнозу ООН в новом докладе в среду, в котором говорится, что прекращение международной помощи после возвращения «Талибана» к власти является «беспрецедентным финансовым потрясением», передает MSN.

Вот уже несколько десятилетий экономика Афганистана подорвана войной и засухой. Но это было поддерживалось миллиардами международной помощи, большая часть которой была заморожена, когда международные силы под руководством США ушли и «Талибан» вернулся к власти в августе.

К этому добавляются экономические санкции Запада, принятые против «Талибана», в том числе замораживание активов центрального банка Афганистана на сумму 9,5 млрд долларов, который больше не может вмешиваться в экономику страны. Афганские банки распределяли деньги только небольшими суммами, при этом снятие средств ограничивалось максимум 400 долларами в неделю.

Экономика замедляется, а безработица растет. По данным ООН, этой зимой 23 млн афганцев, более половины населения, находятся под угрозой голода.

«Внезапный резкий отказ от международной помощи является беспрецедентным финансовым потрясением», - сказал AFP в среду директор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по Азии Канни Вигнараджа, когда агентство опубликовало свой Социально-экономический прогноз Афганистана на 2021-2022 годы.

В докладе прогнозируется экономический спад примерно на 20% ВВП «в течение года, спад, который может достичь до 30% в последующие годы».

«Потребовалось более пяти лет войны, чтобы сирийская экономика испытала сопоставимый спад, а в Афганистане это произошло за пять месяцев», - сказал Вигнараджа. Другой источник в ООН сказал, что «с точки зрения потребностей населения и слабости институтов такой ситуации никогда не было. Даже в Йемене, Сирии, Венесуэле».

В нем говорится, что если ничего не будет сделано, можно потерять с трудом достигнутый за счет международной помощи достижения в таких ключевых областях, как образование, здравоохранение, гендерное равенство, доступ к питьевой воде и занятости. Агентство ООН опасается возможного краха двух ключевых секторов: банковской системы и энергетики, что погрузит страну во тьму.

В Дохе, где талибы и американцы ведут переговоры на этой неделе, талибы снова попросили американцев высвободить замороженные средства, чтобы экономика могла восстановиться.

Вашингтон не ответил на эти запросы и призвал «Талибан» уважать права человека и предоставить женщинам и девочкам доступ к работе и образованию.

Ранее международная помощь составляла 40% ВВП Афганистана и финансировала 80% его бюджета. Но даже восстановление помощи сейчас, хотя и имеет решающее значение, было бы «паллиативным» шагом, сказал Вигнараджа, добавив, что афганцам нужны «рабочие места, возможность учиться, зарабатывать и жить с достоинством и безопасностью».

В отчете также содержится предупреждение, что лишение женщин оплачиваемой работы в Афганистане может спровоцировать падение ВВП до 5%, что означает потерю состояния от 600 до 1 млрд долларов.

«Талибан» разрешил лишь некоторым из государственных служащих - женщин, работающих в сфере образования и здравоохранения - вернуться на работу, и неясно, какие правила будут действовать в будущем. Раньше женщинам запрещали работать.

«Женщины составляют 20% формальной занятости, и их работа жизненно важна для смягчения экономической катастрофы в Афганистане», - сказал Вигнараджа AFP. Ущерб «будет определяться степенью правоприменения или задержкой», - отмечается в сообщении.

Кроме того, наблюдается сокращение женщин, которые больше не работают, не имеют зарплаты и не могут покупать столько, сколько раньше, чтобы прокормить или оборудовать свои дома, - по данным ПРООН, эта сумма может достигать 500 млн долларов в год.

Афганистан «не может позволить себе потерять это», сказал Вигнараджа. По словам Вигнараджа, молодые афганские женщины также должны иметь возможность продолжить высшее образование.

Это означает, что любое образование, которое «поможет им ... вносить свой вклад в качестве врачей, медсестер, учителей, инженеров, государственных служащих, сколько они могут и желают, или управлять своим бизнесом и строить страну обратно».

Тем временем специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон заявил, что Индия может сыграть значительную роль в поддержке афганского народа, и высоко оценил роль Нью-Дели в предоставлении гуманитарной помощи.

«Я думаю, что у Индии есть потенциал для того, чтобы сыграть значительную роль в поддержке афганского народа, в развитии предоставляемой ею помощи в целях развития, в укреплении культурных и исторических связей. Я не думаю, что должно быть соревнование по поводу Афганистана», - сказал он.

Специальный посланник ЕС сказал: «Это огромная потребность в гуманитарной помощи, и индийское предложение великодушно. Мы также расширили масштабы наших систем на Афганистан. И я надеюсь, что вскоре будет найдено решение, и афганцы смогут получить доступ к предложенной индийской помощи». Никлассон подчеркнул, что Индия имеет долгую историю сотрудничества с Афганистаном из-за исторических и культурных связей.