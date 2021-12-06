Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

- Узбекистан, политика
- 10:29, 06 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В понедельник, 6 декабря, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Глава государства поздравил президента Кыргызстана с днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания.
Подчеркнута важность продолжения конструктивного диалога и интенсивных обменов на разных уровнях, наращивания объемов товарооборота, совместного продвижения важных проектов кооперации в машиностроении, энергетике и электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, фармацевтике и других сферах.
Также особое внимание было уделено расширению практического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса, реализации культурно-гуманитарных программ.
Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.