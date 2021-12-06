Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 6 декабря, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Глава государства поздравил президента Кыргызстана с днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания.

Подчеркнута важность продолжения конструктивного диалога и интенсивных обменов на разных уровнях, наращивания объемов товарооборота, совместного продвижения важных проектов кооперации в машиностроении, энергетике и электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, фармацевтике и других сферах.

Также особое внимание было уделено расширению практического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса, реализации культурно-гуманитарных программ.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.