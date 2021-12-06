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Монгольский спортсмен Э. Содномпилжээ завоевал серебряную медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) -  Всемирный парапауэрлифтинг 23 июня объявил, что в Батуми (Грузия), с 27 ноября по 5 декабря пройдет следующий чемпионат мира среди юниоров и взрослых. Первоначально соревнования планировалось провести в Эгере (Венгрия) с 1 по 9 декабря, но Всемирный парапауэрлифтинг после соглашения с местным организационным комитетом (LOC) и Национальным паралимпийским комитетом (NPC) Венгрии отозвал права на проведение соревнований.

Это стало второе крупное мероприятие по пауэрлифтингу, которое состоилось в Грузии в этом году. В прошлом месяце в Тбилиси страна впервые провела Кубок мира, в котором приняли участие около 100 спортсменов из 25 стран.

Герой труда, заслуженный спортсмен Монголии и паралимпийский чемпион 2020 года Э.Содномпилжээ под руководством заслуженного тренера Д.Баттулги принял участие в чемпионате мира по парапауэрлифтингу в Грузии. Подняв штангу весом 244 кг, монгольский тяжелоатлет выиграл серебряную медаль в весовой категории 107 кг.

В Тбилиси первенство мира 2021 года началось 27 ноября. В течение десяти дней проходили соревнования по парапауэрлифтингу среди юниоров и взрослых. 55 спортсменов из 20 стран соревновались в 16 весовых категориях (восемь в женских и восемь в мужских).

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