Открывается 30-й Их Хурал или съезд Монгольской народной партии

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 6 декабря, в зале «Дворца Улан-Батора» стартует 30-й съезд Монгольской народной партии (МНП). На съезд собрались 1 тыс. 245 делегатов из 21 аймаков и девяти районов Улан-Батора.

На съезде председатель МНП, премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ представил «новую политику возрождения для стимулирования экономики». Затем генеральный секретарь МНП Д. Амарбаясгалан доложит о проделанной за последние четыре года работе в рамках темы «Передовая политика нового века».

На сегодняшний день МНП насчитывает 278 тыс. 716 членов, что означает, что один член съезда представляет 224 члена МНП. Самому старшему члену 30-го Конгресса 92 года, самому младшему — 22 года, а женщины составляют 295 человек, или 25% от общего числа делегатов. По приглашению в конференции принимают участие 200 человек.

Монгольская народная партия (монг. Монгол Ардын Нам; в 1924—2010 — Монго́льская наро́дно-революцио́нная па́ртия; (монг. Монгол Ардын Хувьсгалт Нам) — левая политическая партия Монголии, до 1991 года придерживалась коммунистического вектора развития. В 1921—1996 и 2000—2004 годах — правящая. В настоящее время является ведущей политической силой в правительстве. Председатель ЦК — Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

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