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В Казахстане за сутки выявлено 632 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 102;

- Карагандинская область — 101;

- Павлодарская область — 77;

- Костанайская область — 71;

- Акмолинская область — 69;

- Северо-Казахстанская область — 68;

- город Алматы — 66;

- Восточно-Казахстанская область — 16;

- Западно-Казахстанская область — 16;

- Алматинская область — 12;

- Атырауская область — 9;

- Жамбылская область — 8;

- Туркестанская область — 7;

- Актюбинская область — 6;

- Кызылординская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 975 тыс. 782 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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