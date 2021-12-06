В Казахстане за сутки выявлено 632 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 102;
- Карагандинская область — 101;
- Павлодарская область — 77;
- Костанайская область — 71;
- Акмолинская область — 69;
- Северо-Казахстанская область — 68;
- город Алматы — 66;
- Восточно-Казахстанская область — 16;
- Западно-Казахстанская область — 16;
- Алматинская область — 12;
- Атырауская область — 9;
- Жамбылская область — 8;
- Туркестанская область — 7;
- Актюбинская область — 6;
- Кызылординская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 975 тыс. 782 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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