В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме

CentralAsia (CA) - Первичные данные указывают на то, что у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме, об этом в эфире CBS заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Также в ВОЗ сообщили, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти.

«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», - сказала Ван Керкхове.

Как пояснила представитель ВОЗ, это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. «Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом) разовьется тяжелое заболевание», - отметила эксперт.

При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. «Им (госпитализированным) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут», - сказала представитель ВОЗ.

Ван Керкхове отметила, что большее число госпитализаций может обернуться ростом смертности. «Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением «дельты» по всему миру», - заключила эксперт, подчеркнув важность мер по борьбе с распространением коронавируса по всему миру.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.