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Двое детей из Узбекистана утонули в замерзшем пруду под Рязанью

CentralAsia (UZ) -  Два мальчика из Узбекистана провалились под лёд пруда в селе Дедюхино Рязанского района и погибли. Об этом сообщает издание «КП - Рязань» со ссылкой на отца мальчиков.

Мужчина сообщил, что дети никогда не уходили без разрешения. Обычно они смотрели телевизор и гуляли перед домом.

Трагедия произошла 3 декабря. 4- и 7-летний мальчики вышли на неокрепший лёд пруда в селе Дедюхино и провалились под него. Когда местные жители извлекли детей из воды, они были живы, но спасти их не удалось.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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