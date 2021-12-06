В Узбекистане за сутки выявили 223 новых случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:52, 06 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане общее количество зараженных коронавирусом достигло 194 556 (+223). За сутки 5 декабря было выявлено 223 случая заражения коронавирусом, передает пресс-служба Минздрава.
За вчерашний день в республике скончались 3 пациента с коронавирусом. Общее количество умерших от этой болезни, по официально учтенным данным, составило 1 421 человек.
Всего в республике от коронавируса полностью излечились — 191 062 (+123).