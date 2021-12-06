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Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд в страну привитым «Спутником V» от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Власти Саудовской Аравии разрешат въезд в страну людям, которые вакцинировались от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде уточнили, что это решение вступит в силу с 1 января 2022 года. Кроме того, при въезде привитые «Спутником V» должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

«Въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных «Спутником V» лиц даст возможность верующим совершать паломничество (Хадж и Умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина», — говорится в сообщении. Также в РФПИ отметили, что это решение играет важную роль для увеличения туристических потоков и развития деловых связей между двумя странами, в том числе в рамках деятельности Российско-Саудовского экономического совета.

С 1 августа власти Саудовской Аравии разрешили въезд для туристов, которые вакцинировались одобренными в стране препаратами. На тот момент это были вакцины производства Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer и BioNTech. В Министерстве туризма страны уточнили, что за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19, однако карантин им проходить не нужно.

Согласно данным Минздрава, в Саудовской Аравии за последние сутки (4 декабря) было зафиксировано 29 новых случаев заболеваемости коронавирусом, два человека умерли. Общее число зараженных COVID-19 за все время пандемии в стране составило 549 тыс. 877 человек, 8 тыс. 842 человека умерли.

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