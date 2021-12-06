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Президент Узбекистана возложил цветы к монументу «Защитники Отечества» в Нур-Султане

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря возложил цветы к монументу «Отан коргаушылар» («Защитники Отечества») в столице Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

Мемориал возведен в городе Нур-Султане в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота - 37 метров. В центре монумента изображен образ Родины-матери.

Главы иностранных государств возлагают цветы к подножию памятника в знак глубокого уважения к народу Казахстана.

Мирзиёев по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 5 декабря прибыл с государственным визитом в Казахстан.

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