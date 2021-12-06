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Талибы вернули несколько ранее угнанных в страны Центральной Азии самолетов и вертолетов
Предыстория: Афганские пилоты угнали в Узбекистан и Таджикистан 25% военной техники Афганистана, - отчет

CentralAsia (TJ) -  Движение «Талибан», в середине августа захватившее власть в Афганистане, смогло вернуть несколько самолетов и вертолетов, угнанных афганскими летчиками в соседние страны. Об этом заявил командующий силами талибов в северной афганской провинции Балх Аттаулла Омари, сообщает TOLOnews.

По его словам, несколько единиц авиатехники по согласованию с неназванной страной уже переправлены в Афганистан.

После захвата талибами Кабула и крупнейшего города на севере Афганистана Мазари-Шарифа многие афганские летчики угнали свои машины на территорию Узбекистана и Таджикистана.

Как рассказал командующий военно-воздушными силами (ВВС) талибов в Балхе Зиуль-Хак Ассим, его подчиненные смогли отремонтировать и вернуть в строй один самолет.

«Самолет был сломан, и его следовало отправить в Дубай для ремонта... но наши инженеры и специалисты по техническому обслуживанию отремонтировали его», — сказал Ассим.

Ранее замглавы временного правительства «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства. Разговор об этом состоялся во время визита делегации Узбекистана во главе со спецпредставителем Исматуллой Иргашевым в Кабул 1 декабря.

Сообщалось, что афганские лётчики угнали 25% авиационной техники страны в Узбекистан и Таджикистан в последние часы до захвата власти талибами. В частности, около 150 пилотов афганских ВВС и другого персонала находились некоторое время в Таджикистане. А в ночь с 9 на 10 ноября США, по данным агентства, вывезли афганских пилотов из Таджикистана.

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