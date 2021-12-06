Узбекистан запустил в декабре 8 поездов для вывоза своих граждан из России

CentralAsia (UZ) - Компания «Узбекистон темир йуллари» в декабре запустила восемь дополнительных железнодорожных рейсов для вывоза узбекистанцев из России, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый поезд отправился в путь 4 декабря. Остальные поезда будут отправляться по маршруту «станция Волжский (Волгоградская область) - Ташкент» 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 декабря.

Билеты на эти поезда продаются только в одну сторону - из России в Узбекистан.

Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов на сайте «Узбекистон темир йуллари».

Кроме того, билеты для соотечественников могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить билеты в электронном виде.