В Казахстане ожидаются морозы до 30 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) - В Казахстане ожидаются 30-градусные морозы. Синоптики «Казгидромета» рассказали, какой будет погода 7-9 декабря в стране.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни жители северных и восточных регионов Казахстана ощутят настоящее приближение зимы. За теплым южным циклоном стремительно движется холодный антициклон из районов Атлантики. Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха.

«7-8 декабря в ночные часы на севере и востоке страны столбики термометров опустятся до 22-30 мороза. А вот южные регионы республики останутся под защитой теплых воздушных масс из районов Ирана, и здесь существенного похолодания не ожидается», - говорится в сообщении.

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