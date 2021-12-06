В США вступили в силу новые ограничения на въезд в страну из-за омикрон-штамма

CentralAsia (CA) - В США с 6 декабря заработали новые ограничения на въезд в страну из-за коронавируса. Они связаны с быстрым распространением нового штамма омикрон, сообщает CNN. Ранее случаи заражения были выявлены в нескольких штатах.

Так, теперь пассажиры любых рейсов, прибывающих в Соединенные Штаты, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который получен не раньше, чем за сутки до пересечения границы (до сих пор разрешалось сдавать тест, сделанный за 72 часа). При этом новые правила будут распространяться на все страны независимо от того, вакцинированы въезжающие или нет. Аналогичные правила будут действовать и для непривитых граждан США и лиц, имеющих вид на жительство.

Помимо этого, до 18 марта продлен масочный режим в самолетах, поездах, автобусах и в аэропортах.

При этом американские власти оговорили, что необходимости в обязательном карантине для прибывших в страну нет.

По-прежнему запрещен въезд в США для прибывших из стран, где новый омикрон-штамм был выявлен в середине ноября. Это Ботсвана, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, ЮАР и Зимбабве. Этот же запрет касается и граждан других стран, которые в течение последних 14 дней побывали в этих государствах Африки. Исключение будет сделано для граждан США.

Ранее в ООН назвали неэффективными ограничения на въезд в связи с появлением омикрон-штамма. «Учитывая то, что вирус действительно не знает границ, ограничения на поездки, которые изолируют какую-либо страну или регион, являются несправедливыми, репрессивными и неэффективными», — написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 впервые выявили в ЮАР 11 ноября. Bсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему название «омикрон» и заявила о глобальном риске из-за его распространения. По предварительным данным ВОЗ, этот штамм может быть заразнее своих предшественников.