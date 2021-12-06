В Санкт-Петербурге морозы побили рекорд 128-летней давности

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха, сообщил на странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Таких морозов в Санкт-Петербурге не было 128 лет! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — написал он.

По словам Леуса, в XXI веке рекорды минимальной температуры в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды: в 2002 и 2015 годах. Ночь на 6 декабря стала самой холодной с начала зимы, последний раз в городе такие морозы стояли 25 января 2019 пода, сообщил синоптик.

По данным центра «Фобос», температура воздуха в Петербурге опустилась до минус 16-18 градусов, в Ленинградской области — до минс 15-20 градусов. Эти показатели среднесуточной температуры ниже нормы на 16-17 градусов. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст.

Резкого похолодания в ближайшие дни стоит ждать и жителям Уральского и Сибирского федеральных округов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «(На северо-западе России аномалии) очень заметные — на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня», — рассказал он.

По словам Вильфанда, мягкая погода сохранится только в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. В эти регионы морозы придут 7 декабря.