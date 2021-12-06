Врач назвал пять причин одышки после COVID-19

CentralAsia (CA) - После перенесенного COVID-19 дыхательная гимнастика для уменьшения одышки может не помочь, потому что одышка может быть связана с другими болезнями. Пять причин ухудшения ритма и глубины дыхания назвал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, сообщает «Доктор Питер».

«Хоть 100 тысяч шариков надуй, если причина одышки кроется в болезни какого-то органа, проблема с дыханием не решится. Хуже того, можно упустить время и усугубить ситуацию», — сказал Абакумов.

По его словам, дыхательная гимнастика может помочь при иммобилизации — процесса, когда из-за болезни ослабевают межреберные мышцы и диафрагма.

Второй причиной одышки могут стать заболевания легких, среди которых фиброз, астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Чтобы исключить такие диагнозы, нужно пройти компьютерную томографию грудной клетки, спирографию и исследование крови на специфические иммуноглобулины класса E, объяснил специалист.

Одышка может возникать из-за анемии — нехватки гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови. По словам Абакумова, для постановки такого диагноза нужно сдать анализы крови на ферритин, железо и гемоглобин.

Пульмонолог рассказал, что причинами одышки может быть сердечная недостаточность, если у человека есть отеки или проблемы с давлением. Также на ухудшение ритма и глубины дыхания влияет тромбоз артерии легких. Основными симптомами этой болезни являются боль в груди и кровохарканье.