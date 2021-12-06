Ученые из США разработали средство от коронавируса в виде жвачки

CentralAsia (CA) - Ученые Пенсильванского университета и нескольких других организаций разработали жевательную резинку, которая сможет ограничить распространение коронавируса.

Один из авторов разработки Генри Дэниелл, пояснил, что вирус размножается в слюне. «Когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, частицы вируса выходят наружу и могут попасть на других людей. Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне — это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — рассказал ученый.

В основе технологии лежит белок ACE2: как показали исследования других специалистов, инъекции этого вещества могут снижать вирусную нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями. В организме человека рецепторы ACE2 также связывают спайковый белок коронавируса. Дэниелл и его коллеги вырастили ACE2 в лаборатории и соединили его с другим веществом, которое облегчает связывание. Созданная на основе двух этих компонентов жевательная резинка способна нейтрализовать коронавирус, блокируя рецептор ACE2 или связывая спайковый белок напрямую.

Опыты на образцах слюны пациентов с коронавирусом показали, что препарат снижает уровень вирусной РНК в ней до практически необнаружимого.

Теперь исследователи будут добиваться разрешения на проведение клинических испытаний жевательной резинки.